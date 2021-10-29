В троллейбусном депо №2 показали как дезинфицируют общественный транспорт (фото)

Троллейбусы и коммунальные автобусы дезинфицируют каждый день после того, как подвижной состав возвращается из линии.
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ, который побывал в троллейбусном депо №2.
Сообщается, что общественный транспорт, который обслуживал утренние маршруты убирают днём, а вечерние уже ночью. Тщательную дезинфекцию проводят уже после влажной мойки.
Особое внимание уделяют контактным поверхностям: дверям, окнам, поручням, валидаторам и сидением, то есть всему, с чем контактируют пассажиры.
После протирки переходят к повторной влажной уборке полов.
Дезинфекцию троллейбусов, отметили в КП "Троллейбусное депо", проводили и до появления коронавируса, однако она была не ежедневной, теперь же ее проводят на постоянной основе.
Напомним, ранее РЕДПОСТ писал о том, как моют и дезинфицируют вагоны Харьковского метрополитена.
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