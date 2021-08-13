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13.08.2021  08:59   

В харьковском метро показали, как моют и дезинфицируют вагоны

Коммунальное предприятие «Харьковский метрополитен» продемонстрировало, как выполняются мероприятия по предупреждению заболеваемости ОРВИ и коронавируса.


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Корреспондент РЕДПОСТ побывал ночью в электродепо "Салтовское" и увидел, как готовят составы электропоездов к выходу на линию. В вагонах электропоездов ежедневно осуществляется влажная уборка подвижного состава с применением моющих и дезинфицирующих средств. Во время уборки обрабатываются все контактные поверхности, к которым могут касаться пассажиры метрополитена, а также кабина машиниста.
 
После захода составов в депо осуществляется обработка дезинфицирующими средствами всех вагонов подвижного состава. Данные работы проводит сторонняя организация, которая имеет лицензию на соответствующие работы.
 
Всего в электродепо "Салтовское" за ночь проходят дезинфекцию 20 подвижных составов по 5 вагонов в каждом.
 
Напомним, Игорь Терехов поручил навести порядок на станциях метрополитена и в его переходах.

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Тэги:  метро, харьков
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