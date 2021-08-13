13.08.2021 09:57 Евгений Клочко

В поликлинике №18 пациентов встречает красивый холл

В 18-й поликлинике ремонт холла, куда изначально заходят посетители, уже закончили. Пациенты заведения уже оценили преобразования. Там побывали и корреспонденты РЕДПОСТ.



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Комфортно, удобно и информационно. Так оценивают преобразования посетители городской поликлиники №18. Здесь полностью обновили входную группу, починили лестницы и покрыли их специальным материалом, чтобы в непогоду не было скользко. Также установили специальные полосы для людей с недостатками зрения, а также поручни и пандус для тех, кто передвигается на инвалидных колясках. Внутри также все не узнать. Отремонтированы отделения регистратуры и информации, и дополнительно везде разместили стенды с графиком работы медицинских специалистов.

Ознакомился с результатом работ и руководитель города Игорь Терехов. Остался доволен, так же как и в целом работой поликлиники, обслуживающей более 50 000 жителей Индустриального района. Заведение рассчитано на почти тысячу посещений в день. Здесь в наличии 4 терапевтических и еще все необходимые узкопрофильные отделения. Также функционирует дневной стационар на 66 коек. А в целом работает почти 450 сотрудников.

Игорь Терехов отметил, что в городе в дальнейшем работать над совершенствованием системы медицинского обслуживания, чтобы предоставлять харьковчанам весь необходимый, и главное, своевременный и качественный объем медпомощи.

Напомним, в 17-й Харьковской городской клинической многопрофильной больнице провели ремонт в детском травматологическом пункте и обновили медоборудование.

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