12.08.2021 14:57

В 17-й больнице отремонтировали детский травмпункт и обновили медоборудование

Забота и красота - маленьким пациентам в Харьковской городской клинической больнице №17 создали комфортные условия для лечения.



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , здесь провели капитальный ремонт детского отделения травматологии, рентгенологической службы и травмпункта для детей, который вообще воссоздали практически с нуля на месте, где находились помещения кафедры. Специалисты создали специальный проект, где предусмотрели всё необходимое: кабинеты первичного и вторичного приёма, манипуляционные и даже операционную на случай, если понадобится срочное оперативное вмешательство.

"Наш вновь созданный детский травмпункт является неотъемлемой частью нашей ортопедо-травматологической службы. Он сейчас работает круглосуточно и принимает детей как с острой травмой, так и с заболеваниями. Есть всё что нужно: и операционная, и манипуляционная, и УЗИ-кабинет, а также кабинет антирабической помощи. Мы довольны тем, что мы сделали. Здесь все удобства и для врачей, и для наших маленьких пациентов и их родителей", - говорит Дмитрий Черепов, главврач 17-й больницы.

Обновили и рентгенологическую службу и главное - приобрели экспертного класса низкодозовый цифровой рентген, который позволяет в кратчайшие сроки с наилучшим качеством производить диагностику.

Проведен в больнице также капремонт отделения детской травматологии, куда собственно и попадают дети на стационарное лечение. Здесь всё тоже продумали до мелочей и в плане оснащения оборудованием, и оформления кабинетов, столовой, комнат личной гигиены и конечно палат для пациентов.

- "У нас такой нестандартный, я бы сказал, проект. Мы всё здесь сделали так, чтобы было и комфортно, и красиво. Яркие краски детворе только добавляют настроения и оптимизма, а это только способствует их скорейшему выздоровлению. А всё эти преобразования в нашей больнице стали возможны благодаря поддержке городской власти. На ремонт травмпункта мы потратили 1,5 миллиона гривен, на рентгенслужбу - 1,5 миллиона гривен, почти 4 миллиона на приобретения аппарата, а на отделение было потрачено 7 миллионов 200 тысяч гривен, - отметил Дмитрий Черепов главный врач 17-ой больницы.

По его словам, эти средства были выделены из городского бюджета. Работы в больнице ещё продолжаются. Сейчас заканчивается обновление приёмного отделения, закончить которое планирует в ближайшее время.

Напомним, в харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной помощи им. проф. А.И. Мещанинова установили новый ангиограф . С помощью современной системы в больнице смогут проводить коронарографию и стентирование, оказывать помощь больным на более высоком уровне, и в первую очередь - пациентам с острым инфарктом миокарда.

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