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12.08.2021  14:38   

В Харькове готов к открытию ККЗ "Украина": как он выглядит внутри

После реконструкции в первозданном виде открывается шедевр архитектуры 60-х - киноконцертный зал «Украина».


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Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ,  ККЗ "Украина" скоро примет первых посетителей. Сегодня, 12 августа, запланировали провести первое мероприятие после завершения реконструкции. Такую дату выбрали не случайно, так как в момент открытия, в 1963 году, киноконцертный зал начал работу именно в этот день. 
 
После двухлетней реконструкции начинает работу киноконцертный зал «Украина», впервые распахнувший свои двери в 1963 году. После капитального ремонта зал оборудовали с учётом инклюзивности. 
 
Городская власть поставила задачу -  реконструкция должна сохранить здание, а не потерять его. За работой следил архитектор оригинального проекта Юрий Плаксиев. В результате вид здания полностью сохранен, до букв на фасаде. А вот техническое наполнение модернизированно - установлена ​​современная акустическая система. За первые пятьдесят лет работы в этом зале побывали десять миллионов зрителей. Теперь сюда будут приходить новые поколения. 
 
Также у здания зала отказались от бумажных стендов, заменив их на ситилайты.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что реконструкция ККЗ "Украина" идет к завершению.

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Тэги:  ккз украина, реконструкция, харьков
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