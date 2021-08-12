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12.08.2021  14:17   

Футбол. Еврокубковый матч "Шахтера" вновь пройдет в Харькове

Поединок донецкого клуба против "Монако" состоится на стадионе "Металлист".


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на УЕФА, положительно решился вопрос о проведении еврокубкогвого матча в Харькове. Донецкий "Шахтер" сыграет домашний матч в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против французского клуба "Монако" в Первой столице.
 
Поединок пройдет в среду, 25 августа 2021 года. Начало в 22.00 по киевскому времени.
 
Дело в том, что "Шахтер" не сможет принять французскую команду на киевском НСК "Олимпийский" ввиду того, что на стадионе пройдет концерт в честь 30-летия независимости Украины.
 
Первая встреча между клубами состоится в Монако на арене Луи II во вторник, 17 августа, и начнется также в 22.00.
 
Харьковская арена была для горняков домашней в 2017-20 годах, после чего донецкий клуб стал проводить домашние матчи в Киеве.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что футбольный клуб "Шахтер" хочет провести еврокубковый поединок.  
Тэги:  футбол, стадион металлист, харьков, шахтер, монако, еврокубок
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