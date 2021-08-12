12.08.2021 14:02

Что такое удобрения и какие бывают их виды?

Каждый садовод знает, что для развития и цветения растениям необходимы не только солнечный свет и вода, но и правильное удобрение.

Минеральные удобрения и другие вещества очень важны для различных культур. Какие самые распространённые удобрения используются для выращивания садовых растений и как они влияют на их состояние?

Что такое удобрения?

Эти продукты имеют специально разработанный состав, богатый всеми питательными веществами, необходимыми для роста растений. Они питают растения, а также способствуют укреплению их сопротивляемости, облегчают выживание в холодную погоду и улучшают качество почвы. Удобрения имеют натуральный состав и абсолютно безопасны для садовой флоры и фауны.

Растения, лишённые надлежащей поддержки, могут плохо развиваться, терять листья или отставать в цветении. По этой причине рекомендуется регулярно удобрять свой сад.

Какие существуют виды удобрений?

Продукты для удобрения можно разделить на несколько типов в зависимости от их происхождения, назначения и периода, в течение которого они используются.

Удобрения различают по их происхождению:

Озеленение (сидераты) – этот метод предполагает посев растений для улучшения почвы. Через некоторое время они превращаются в гумус, который в долгосрочной перспективе улучшает качество почвы, разрыхляет её и поддерживает рост различных почвенных организмов. Некоторые из наиболее популярных растений, которые высевают на удобрение, включают люпины, гречиху, полевые бобы или горчицу.

Органические – это удобрения, полученные из растительных или животных тканей и являющиеся альтернативой минеральным удобрениям. Они полностью органические и активно поддерживают формирование органических компонентов почвы. К ним относятся: компост, навоз и опилки, а также шрот из измельчённых рогов и копыт убойного скота.

Минеральные удобрения – это синтетические продукты с чётко определённым действием и применением. Одни предназначены для цветущих растений, зелени или фруктов и овощей, другие – для газонов или травы. Они выпускаются в виде гранул, порошка, маленьких брусочков или жидкости. В зависимости от периода использования они делятся на весенние, осенние или универсальные. Наиболее важными компонентами минеральных удобрений являются азот, калий, фосфор и многочисленные микроэлементы, такие как магний, цинк, железо, сера и марганец.

В зависимости от периода удобрения разделяются на:

Всесезонные удобрения – используются в течение вегетационного периода, который обычно длится с марта по сентябрь. Весенние удобрения – вносятся с марта по апрель. Они поддерживают весеннее развитие растений и усиливают их рост. Осенние удобрения – вносятся с сентября по октябрь. Они помогают растениям перезимовать.

Удобрения нужны для подкормки растений, их активного роста и развития плодов. Применяя эти вещества, можно получить отличный урожай.