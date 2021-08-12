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12.08.2021  13:41   

В Харькове объединят "Турботатом" и "Электротяжмаш": подробности

Накануне запланированного объединения "Турботатома" с заводом "Электротяжмаш" Игорь Терехов встретился с коллективом предприятия.


В Харькове объединят "Турботатом" и "Электротяжмаш": подробности
На встрече с коллективом "Турбоатома" Игорь Терехов заверил сотрудников в том, что город со своей стороны сделает все возможное для дальнейшего развития стратегического предприятия.
 
“Турбоатом был и будет точкой опоры Харькова. Это бренд города, все мы гордимся вашей славой и вашей работой”, - сказал руководитель города. 
 
Напомним, что 27 августа Фонд госимущества инициирует вопрос о присоединении к "Турбоатому" харьковского завода "Электротяжмаш". После объединения новое предприятие будет называться "Украинские энергетические машины".
 
"Турбоатом" - единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки. Завод "Электротяжмаш" специализируется на производстве мощных гидрогенераторов, турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта. 
 
В Харькове объединят "Турботатом" и "Электротяжмаш": подробности
 
Предполагается, что объединение заводов даст импульс для их дальнейшего развития, позволит расширить географию экспорта продукции, а также даст возможность в перспективе создать новые рабочие места. 
 
Напомним, 75,22% акций предприятия «Турботатома» принадлежит государству, около 14% находится в руках дочерней компании «Энергетический стандарт», а остальная часть акций принадлежит миноритарным компаниям с преимуществом у «Мегабанк».
 
Тэги:  турбоатом, игорь терехов
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