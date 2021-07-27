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27.07.2021  16:09   

Вместо двух один: в Харькове хотят объединить заводы-гиганты

Вопрос про объединение двух харьковских производственных предприятий планируют рассмотреть в августе.

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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Фонд государственного имущества Украины. Акционерное общество «Турбоатом» ждет ребрендинг, его хотят переименовать в  «Украинские энергетические машины» присоединив к нему государственное предприятие "Завод "Электротяжмаш". Также предприятию хотят сменит и форму собственности из публичной в частную.  
 
Стоит отметить, что изменения могут принять уже в этом году 27 августа на собрании акционеров «Турбоатом». 
 
Напомним, 75,22% акций предприятия «Турботатома» принадлежит государству, около 14% находится в руках дочерней компании «Энергетический стандарт», а остальная часть акций принадлежит миноритарным компаниям с преимуществом у «Мегабанк».
 
Также напомним, 1 марта работники ГП "Электротяжмаш" перекрыли дорогу в районе станции метро "Индустриальная", требуют выплаты зарплаты.
 
Источник:   Фонд государственного имущества Украины
 Тэги:  харьков, турбоатом
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