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27.07.2021  17:01   

Первые автоматические штрафы стали получать харьковчане

С полудня 26 июля в Харькове начала работать камера фиксации правонарушений, которая будет контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Штрафы за нарушение скоростного режима стали получать в Харькове автолюбители. Новости Харькова
 
Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, установлена она на участке Велозаводского моста (проспект Московский, 118). Камера направлена в направлении улицы Соича. Ограничение скорости на данном участке составляет 50 км / ч (+20 км/ч).
 
По появившихся сообщениям в соцсетях, автолюбители уже стали получать в приложении "Дія" оповещения о нарушениях скоростного режима. Водителям, нарушившим ПДД, придется раскошелиться на 170 гривен штрафа. 
 
Штрафы за нарушение скоростного режима стали получать в Харькове автолюбители. Новости Харькова
 
Напомним, в Харькове будет оборудовано подобными камерами 11 проблемных мест. По информации патрульной полиции, места расположения камер автофиксации выбрали из-за большого количества выявленных на них нарушений скоростного режима, которые приводили к аварийным ситуациям и ДТП с тяжелыми последствиями.
 
Тэги:  харьков, видеофиксация, пдд
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