Первые автоматические штрафы стали получать харьковчане

С полудня 26 июля в Харькове начала работать камера фиксации правонарушений, которая будет контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.
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Если хотите сегодня что-нибудь организовать, четко формулируйте: что надо делать, зачем и какую пользу это кому принесет. Иначе никто для вас и пальцем не пошевелит.
Облака в Харькове уже с утра займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Местами может пройти дождь.
27 июля 1900 года выходец из Гамбурга, американский гастроном Луи Лессинг продал первый гамбургер.
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