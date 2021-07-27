27.07.2021 17:01

Первые автоматические штрафы стали получать харьковчане

С полудня 26 июля в Харькове начала работать камера фиксации правонарушений, которая будет контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , установлена она на участке Велозаводского моста (проспект Московский, 118). Камера направлена в направлении улицы Соича. Ограничение скорости на данном участке составляет 50 км / ч (+20 км/ч).

По появившихся сообщениям в соцсетях, автолюбители уже стали получать в приложении "Дія" оповещения о нарушениях скоростного режима. Водителям, нарушившим ПДД, придется раскошелиться на 170 гривен штрафа.

Напомним, в Харькове будет оборудовано подобными камерами 11 проблемных мест. По информации патрульной полиции, места расположения камер автофиксации выбрали из-за большого количества выявленных на них нарушений скоростного режима, которые приводили к аварийным ситуациям и ДТП с тяжелыми последствиями.