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27.07.2021  17:48   

В Харькове откроется ещё один мини-парк. Где на этот раз?

В Слободском районе практически готов к открытию ещё один детский развлекательный комплекс.


РЕДПОСТ
Зона отдыха будет расположена по бульвару Жасминовому 6"Б", сообщает корреспондент РЕДПОСТ. Там сейчас заканчиваются последние приготовления и наводится порядок. Однако, сейчас уже можно увидеть внушительные масштабы нового объекта, его красочное оформление, множество аттракционов для детских развлечений, а также спортивное оборудование и даже мини-футбольное поле.
 
С просьбой обустроить детский мини-парка во дворе жители обращались к исполняющему обязанности городского головы Игорю Терехову. И вот, мечта местной детворы - это уже почти реальность. С открытием комплекса у них появится ещё одно место, где можно будет не только весело, но и полезно провести время, занявшись спортом.
 
Впрочем, созданием одного только детского игрового комплекса здесь на Жасминовом, в Харькове как всегда, не ограничились. В порядок была приведена территория у близлежащих домов; выполнен ремонт внутриквартальных дорог, пешеходных дорожек, входных групп в подъездах, цоколя и отмостков, оборудованы места для отдыха. Именно в таком ключе в Харькове и проводится комплексное благоустройство.
 
Мини-парк в Харькове скоро появится в одном из районов города. Новости Харькова
 
Мини-парк в Харькове скоро появится в одном из районов города. Новости Харькова
 
Ранее РЕДПОСТ писал о современной локации для отдыха, открытой на улице Самолетной, 11, в Основянском районе. Там построили детские площадки с качелями, песочницей, канатной пирамидой, игровым мини-комплексом, в том числе для детей с особыми физическими потребностями.
Тэги:  харьков, мини-парк
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