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23.07.2021  16:04   

В Харькове появится еще одно место для отдыха

Ново-Баварский сквер полностью реконструируют. Об этом РЕДПОСТ рассказали в Администрации Новобаварского района.

Еще одно место для отдыха харьковчан появится в Харькове
 
Со временем этот парк устарел, поэтому рекреационную зону решили полностью обновить.
 
На данный момент в сквере выполняют демонтажные работы, а в ходе реконструкции обустроят новые асфальтированные дорожки, освещение, установят скамейки, урны, разобьют цветники.
 
Кроме этого, планируется расширить игровую зону и установить там современные качели. Для любителей спорта построят площадки для игры в баскетбол, волейбол, мини-футбол, установят тренажеры для занятий воркатом.
 
А для районных развлекательных мероприятий в Ново-Баварском сквере установят сцену. Для собаководов там также появится специальная площадка для дрессировки собак.
 
Ранее РЕДПОСТ писал о современной локации для отдыха, открытой на улице Самолетной, 11, в Основянском районе. Там построили детские площадки с качелями, песочницей, канатной пирамидой, игровым мини-комплексом, в том числе для детей с особыми физическими потребностями.
Тэги:  харьков, парк, сквер
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