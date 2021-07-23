23.07.2021 16:04

В Харькове появится еще одно место для отдыха

Ново-Баварский сквер полностью реконструируют. Об этом РЕДПОСТ рассказали в Администрации Новобаварского района.

Со временем этот парк устарел, поэтому рекреационную зону решили полностью обновить.

На данный момент в сквере выполняют демонтажные работы, а в ходе реконструкции обустроят новые асфальтированные дорожки, освещение, установят скамейки, урны, разобьют цветники.

Кроме этого, планируется расширить игровую зону и установить там современные качели. Для любителей спорта построят площадки для игры в баскетбол, волейбол, мини-футбол, установят тренажеры для занятий воркатом.

А для районных развлекательных мероприятий в Ново-Баварском сквере установят сцену. Для собаководов там также появится специальная площадка для дрессировки собак.

Ранее РЕДПОСТ писал о современной локации для отдыха , открытой на улице Самолетной, 11, в Основянском районе. Там построили детские площадки с качелями, песочницей, канатной пирамидой, игровым мини-комплексом, в том числе для детей с особыми физическими потребностями.