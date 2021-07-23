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23.07.2021  16:50   

Как правильно провозить животных в метрополитене?

В пресс-службе харьковской подземки рассказали, как правильно и безопасно перевозить домашних любимцев чтобы не подвергать опасности их и окружающих.

Как провозить животных в метрополитене?
 
В коммунальном предприятии корреспондентам РЕДПОСТ сообщили, что животных, в том числе собак, мелких животных и птиц следует непременно провозить в специальных закрытых контейнерах или клетках.
 
В пресс-службе подчеркнули, что это касается всех видов животных в независимости от их вида, размера, характера и наличия ветеринарного паспорта. Даже маленькая спокойное животное может испугаться звуков или шума в «подземке» и выпрыгнуть во время передвижения в метрополитене, тем самым нанеся себе вреда и повлиять на безопасность пассажиров.
 
Напомним, мининфраструктуры обновило Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины.
 
Тэги:  харьков, метрополитен
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