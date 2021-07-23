Как правильно провозить животных в метрополитене?

В пресс-службе харьковской подземки рассказали, как правильно и безопасно перевозить домашних любимцев чтобы не подвергать опасности их и окружающих.
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Хотите вы того или нет, проблемы сами заявят о себе и потребуют немедленного решения, причем до конца: звезды в этот день склоняют к дотошности и въедливости.
Погода в Харькове будет ясной, только к вечеру на небе появятся облака. Без осадков.
Этот праздник считается днем защиты всех морских млекопитающих.
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