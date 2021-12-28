28.12.2021 09:17 Евгений Клочко

В харьковскую подземку зовут работать машинистом электропоезда

Техническая школа КП "Харьковский метрополитен" проводит набор на обучение по профессии "Машинист электропоезда".

В пресс-службе коммунального предприятия сообщили, что зачисление в группу производится по результатам собеседования.

Заявки можно подать:

по электронной почте: [email protected];

по телефонам 730-31-70; 730-31-71; 739-14-47; 739-18-78 (Пн.-Пт. с 08:00 до 16:00):

на официальной странице предприятия Facebook.

В заявке необходимо указать ФИО, дату рождения, образование, контактный телефон, адрес проживания.

Лица, успешно прошедшие собеседование, направляются на медкомиссию. После успешного прохождения медицинской комиссии приглашаем для заключения договора и оплаты за обучение (за весь курс).

Курс обучения составляет 6 месяцев. При успешном окончании теоретического курса (сдачи экзаменов) гарантировано трудоустройство.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:

возраст не менее 18 лет;

полное общее среднее образование, профессиональное (профессионально-техническое) образование; высшее (техническое) образование;

состояние здоровья в соответствии с требованиями по профессии «Машинист электропоезда» (приказ Министерства транспорта и связи Украины от 29.04.2010 г. № 240, приказ Министерства здравоохранения Украины от 21.05.2007 г. № 246).

Напомним, Игорь Терехов рассказал о первоочередных приоритетах в работе нового руководителя КП "Харьковский метрополитен".