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28.12.2021  09:17   Евгений Клочко

В харьковскую подземку зовут работать машинистом электропоезда

Техническая школа КП "Харьковский метрополитен" проводит набор на обучение по профессии "Машинист электропоезда".

Харьковскому метрополитену требуются машинисты электропоезда. Новости Харькова
 
В пресс-службе коммунального предприятия сообщили, что зачисление в группу производится по результатам собеседования.
 
Заявки можно подать:
 
  • по электронной почте: [email protected];
  • по телефонам 730-31-70; 730-31-71; 739-14-47; 739-18-78 (Пн.-Пт. с 08:00 до 16:00):
  • на официальной странице предприятия Facebook.
В заявке необходимо указать ФИО, дату рождения, образование, контактный телефон, адрес проживания.
 
Лица, успешно прошедшие собеседование, направляются на медкомиссию. После успешного прохождения медицинской комиссии приглашаем для заключения договора и оплаты за обучение (за весь курс).
 
Курс обучения составляет 6 месяцев. При успешном окончании теоретического курса (сдачи экзаменов) гарантировано трудоустройство.
 
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
 
  • возраст не менее 18 лет;
  • полное общее среднее образование, профессиональное (профессионально-техническое) образование; высшее (техническое) образование;
  • состояние здоровья в соответствии с требованиями по профессии «Машинист электропоезда» (приказ Министерства транспорта и связи Украины от 29.04.2010 г. № 240, приказ Министерства здравоохранения Украины от 21.05.2007 г. № 246).

Напомним, Игорь Терехов рассказал о первоочередных приоритетах в работе нового руководителя КП "Харьковский метрополитен".

Источник:   КП "Харьковский метрополитен"
 Тэги:  метрополитен, вакансия, харьков
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