07.12.2021 18:02 Александра Жук

В мэрии рассказали, что первым делом должен сделать новый руководитель "Харьковского метрополитена"

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал корреспонденту РЕДПОСТ о первоочередных приоритетах в работе нового руководителя КП "Харьковский метрополитен".



metro.kharkov.ua

По словам городского головы, перед новым руководителем харьковского метрополитена Андреем Гармашем поставлены определенные задачи, которые он должен выполнить.

Среди них: бесперебойная работа метрополитена, несмотря на то, что пассажиропоток упал в два раза, чистота на станциях и в вагонах, стабильный интервал движения электропоездов.

Терехов также отметил, что работа метрополитена должна подняться на более высокий уровень.

Одновременно с этим мэр города поблагодарил бывшего генерального директора коммунального предприятия Вячеслава Стаматина за его работу.

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"Он очень много сделал для развития системы метрополитена в городе. По итогам нашего разговора мы договорились, что он уходит и на его место приходит новый человек. У меня есть очень серьезные требования к развитию, эксплуатации метрополитена, к строительству новых станций".

Напомним, новым генеральным директором коммунального предприятия "Харьковский метрополитен" по контракту на один год стал Андрей Гармаш. Соответствующее распоряжение 7 декабря подписал Харьковский городской голова Игорь Терехов. С 1 декабря Гармаш занимал должность исполняющего обязанности генерального директора предприятия.

Ранее, в ходе общения с представителями харьковских СМИ Игорь Терехов сообщил , что гендиректор КП "Харьковский метрополитен" Вячеслав Стаматин принял волевое решение и готов уйти в отставку.