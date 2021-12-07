07.12.2021 18:46 Дмитрий Колоней

Утонул младенец: медики Харькова спасли малыша (фото)

Бригада экстренной медицины вытащила из лап смерти ребенка в Харькове.



Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

Об этом сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. 6 декабря 2021 года в 21:13 в службу «103» позвонила женщина, сообщившая, что нашла своего сына в ванной без сознания, вниз лицом. Уже через четыре минуты бригада медиков 902 (фельдшер Елена Подгорная, медбрат Дмитрий Белозеров и водитель Николай Павлов) прибыла на место и начал реанимировать малыша, у которого была клиническая смерть.

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Благодаря высокопрофессиональным и слаженным действиям врачей, сердце крохи снова забилось. Была восстановлена и работа легких Мальчик с мамой госпитализированы в больницу. Напоминаем родителям не оставлять детей без присмотра!

Наопним, ранее мы писали о том, как 80-летнего дедушку с коронавирусом спасла от смерти фельдшер скорой.