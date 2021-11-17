17.11.2021 18:09 Дмитрий Колоней

Утонул 4-летний малыш: под Харьковом будут судить мать мальчика

Под Харьковом пьяная мать оставила ребенка одного



Национальная полиция

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, по информации руководителя Изюмской окружной прокуратуры Николая Дементьева, установлено, что в июне 2021 года пьяная мать на городском пляже в Изюме не выполнила свои родительские обязанности по уходу за своим 4-летним ребенком.

Женщина не обеспечила 4-летнего сына соответствующими средствами для безопасного пребывания в воде, в результате чего ребенок утонул. В настоящее время обвинительный акт в отношении матери погибшего ребенка направлен в Изюмский горрайонный суд Харьковской области. Ей грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы от двух до пяти лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в водоеме утонул ребенок . Медики бригады скорой помощи пытались реанимировать малыша, но спасти его не удалось. Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».