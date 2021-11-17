    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Утонул 4-летний малыш: под Харьковом будут судить мать мальчика
17.11.2021  18:09   Дмитрий Колоней

Утонул 4-летний малыш: под Харьковом будут судить мать мальчика

Под Харьковом пьяная мать оставила ребенка одного


Национальная полиция
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, по информации руководителя Изюмской окружной прокуратуры Николая Дементьева, установлено, что в июне 2021 года пьяная мать на городском пляже в Изюме не выполнила свои родительские обязанности по уходу за своим 4-летним ребенком.
 
 
Женщина не обеспечила 4-летнего сына соответствующими средствами для безопасного пребывания в воде, в результате чего ребенок утонул. В настоящее время обвинительный акт в отношении матери погибшего ребенка направлен в Изюмский горрайонный суд Харьковской области. Ей грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы от двух до пяти лет.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в водоеме утонул ребенок. Медики бригады скорой помощи пытались реанимировать малыша, но спасти его не удалось. Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  утонул ребенок, смерть, харьков, изюм, халатность, труп
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.09 Криминал и происшествия Оставила одного: четырехлетний ребенок утонул в реке под Харьковом (фото) 24.02 Криминал и происшествия Трагедия на льду: погиб шестилетний мальчик
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 