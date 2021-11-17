17.11.2021 18:48 Дмитрий Колоней

Пожар: вспыхнул огонь в харьковской высотке (видео)

О пожаре в Харькове сообщают очевидцы.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - пожар. На этот раз вспыхнул огонь на Северной Салтовке. Пожарные уже на месте. Вероятнее всего, горит не столько подъзд, сколько мусоропровод дома по улице Дружбы народов, 238. Огнеборцы срезают дверь подвала, чтобы спасти дом.

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Напоним, ранее мы писали о пожаре, на улице Чернышевской, 88, который разгорелся в ту же ночь, когда пламя охватило дом на улице Культуры, 10. Жильцы предполагают, что это был поджог, так как ранее были слышны шорохи, а затем как кто-то убегал.