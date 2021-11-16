16.11.2021 14:05 Виталий Хиневич

Подозревают поджог: в Харькове горел жилой дом на улице Чернышевской

Ночью 16 ноября в Киевском районе города произошло возгорание жилого дома.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на телеграмм канал.

Отмечается, что возгорание здания произошло на улице Чернышевского, 88.

Жильцы склонны полагать, что трагедию случилась из-за поджога, так как ранее жители верхних этажей слышали шорохи, а затем как кто-то убегает.

Как сообщает телеграмм канал, один из владельцев квартиры вышел, чтобы выявить причину шума, но увидел зарево в районе чердака, на лестничной клетке. Чердачное помещение было закрыто.

Мужчина начал будить соседей, чтобы они помогли тушить огонь, после того как ситуацию немного стабилизировали, жители дома вызвали пожарных.

Из-за происшествия никто не пострадал, но граждане уверены, если бы они не отреагировали на ситуацию, последствия могли быть гораздо плачевнее.

Напомним, пожар в жилом доме по улице Культуры, 10 произошел 16 ноября после полуночи. По информации спасателей, по приезду на место пожара выяснилось, что горит кровля жилого дома на площади 500 квадратных метров.