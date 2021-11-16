16.11.2021 14:20 Евгений Клочко

Пожар на Культуры: городские службы работают над восстановлением коммунальных услуг в пострадавшем доме

Часть дома, пострадавшего от пожара 16 ноября ночью по улице Культуры, 10, подключили к электричеству и холодному водоснабжению.



Пожар на Культуры: городские службы работают над восстановлением коммунальных услуг в пострадавшем доме



Об этом корреспонденту РЕДПОСТ сообщил заместитель городского головы, директор департамента ЖКХ Виталий Мирошник.

По его словам, по состоянию на 13:30 возобновлено холодное водоснабжение жильцам 1-3 подъездов жилого дома по улице Культуры, 10, который пострадал от пожара.

Тепловики обещают подключить эти подъезды к отоплению и горячему водоснабжению к 20:00, а специалисты газовой службы планируют подключить к газоснабжению абонентов данных подъездов уже к вечеру.

Напомним, по состоянию на 12:00 данные подъезды уже подключены к электричеству.

В целом же городские коммунальные службы города работают над восстановлением коммунальных услуг в доме на Культуры, 10, где произошёл пожар. Об этом во время пресс-брифинга сообщил первый заместитель городского головы Александр Новак.

"К концу дня будет возобновлена подача тепла, а на следующий день тепловики подключат к теплу 4 и 5 подъезд. Газовики в данный момент обследуют систему газоснабжения и также в скором времени обещают подачу газа. Сначала в первые три подъезда, а потом и в остальные", - сказал Александр Новак.

В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов дал поручение в кратчайшие сроки провести все восстановительные работы, которые будут проводиться за счёт городского бюджета. В первоочередных планах временно восстановить кровлю дома, далее провести капитальный ремонт. Сейчас специалисты также исследуют состояние пострадавших квартир жильцов. Людям также за счёт средств города будет предоставлена материальная помощь.

10 жильцов, которые не смогли найти временное пристанище у своих родных и знакомых, сейчас размещены в социальном отеле, который и был построен в Харькове для людей, которые попали в подобные чрезвычайные ситуации, сообщила вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан.

"Сейчас там находятся 3 семейные пары и один мужчина, ещё две семьи пообещали приехать своим ходом позже. Людям предоставлено питание и все условия для проживания. Находиться они там будут столько времени, сколько им понадобится. Деньги на их содержание также будут выделены за счёт средств городского бюджета", - отметила Горбунова-Рубан.

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