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16.11.2021  14:35   Виталий Хиневич

У украинцев появятся электронные адреса: что это значит

Народные избранники в первом чтении поддержали законопроект №3860.

У украинцев будут электронные адреса
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Vesti.ua».
 
Отмечается, что при оформлении паспорта гражданина Украины, сразу будет присваиваться электронный адрес. 
 
 
Электронный адрес будет считаться официальным способом коммуникации с частным предпринимателем или физическим лицом. 
 
Кроме этого, письма, которые отправят при помощи электронной связи, будут числиться как официально направленные и врученные. 
 
Напомним, Президент Украины подписал закон об улучшении электронных услуг. Этот законодательный акт был принят Верховной Радой 22 сентября 2021 года. 
 
Источник:   Vesti.ua
 Тэги:  электронные письма, закон, харьков
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