16.11.2021 14:35 Виталий Хиневич

У украинцев появятся электронные адреса: что это значит

Народные избранники в первом чтении поддержали законопроект №3860.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Vesti.ua».

Отмечается, что при оформлении паспорта гражданина Украины, сразу будет присваиваться электронный адрес.

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Электронный адрес будет считаться официальным способом коммуникации с частным предпринимателем или физическим лицом.

Кроме этого, письма, которые отправят при помощи электронной связи, будут числиться как официально направленные и врученные.

Напомним, Президент Украины подписал закон об улучшении электронных услуг . Этот законодательный акт был принят Верховной Радой 22 сентября 2021 года.