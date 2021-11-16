16.11.2021 14:50 Рита Парфенова

Загадочные истории из жизни Харькова расскажут горожанам

В Харькове пройдет лекция этнографа, фольклориста и литературоведа Михаила Красикова.





Как сообщает РЕДПОСТ, лекция «Загадочные сюжеты по истории Харькова» состоится 17 ноября в 17:00 в галере «Мистецтво Слобожанщины».



По словам организаторов эта встреча с этнографом Михаилом Красиковым будет интересна тем, кто увлекается неизвестной историей нашего города. На основе книги Инны Мельницкой «Сумерки» лектор прокомментирует загадочные сюжеты из истории Харькова.



Вход на лекцию свободный. Как сообщили организаторы, мероприятие будет происходить с соблюдением всех карантинных правил для предотвращения распространения COVID-19.



Адрес галереи: площадь Свободы, 5 (Госпром), 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).



Напомним, до 27 ноября 2021 года в галерее «Мистецтво Слобожанщины» экспонируется выставка живописи харьковской художницы Натальи Самусь под названием «Reflection». Она является аллегорическим выражением впечатлений художницы от путешествий, ее восприятия окружающего и внутреннего миров, наполненных таинственным и интимным.