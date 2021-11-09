В Харькове откроется выставка «Reflection»

Выставка живописи Натальи Самусь пройдет в галерее «Мистецтво Слобожанщины».
С 11 по 27 ноября в галерее «Мистецтво Слобожанщины» будут экспонироваться картины харьковской художницы Натальи Самусь, сообщает РЕДПОСТ.
Выставка живописи под названием «Reflection» станет аллегорическим выражением впечатлений художницы от путешествий, ее восприятия окружающего и внутреннего миров, наполненных таинственным и интимным.
«Произведения художницы легко узнать по исключительной авторской манере: экспрессивной, динамичной, но легкой и гармоничной с широким, пастозным, насыщенным мазком и постоянным экспериментом с материалами, цветом и фактурой», – сообщили организаторы выставки.
Открытие выставки пройдет 11 ноября в 17:00 по адресу: площадь Свободы, 5, Госпром, 4 подъезд. Посмотреть экспозицию можно будет до 27 ноября с 11.00 до 19.00 со вторника по пятницу, и по субботам с 11.00 до 18.00.
Как сообщили организаторы выставки, все посещения будет происходить с соблюдением всех карантинных правил для предотвращения распространения COVID-19.
Напомним, в галерее «Бузок» открылась групповая выставка художников Украины немецкого происхождения «Встреча поколений», посвященная 80-летию депортации немецкого населения. Она будет экспонироваться до 14 ноября 2021 года.
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