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09.11.2021  12:10   Виталий Хиневич

В центре Харькова ресторан оштрафовали на полмиллиона гривен

Верховный Суд окончательно признал законным постановление Главного управления Гоструда в Харьковской области, о наложении штрафа на субъект частного хозяйствования.

Харьковский ресторан заплатит штраф
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Главное управление Гоструда в Харьковской области.
 
Отмечается, что в июле 2018 года государственная инспекция выявила нарушения в оформлении трудовых отношений.
 
Ресторан «Ламбер» допустил ненадлежащее трудовое оформление пятерых сотрудников, среди которых был повар, несколько официантов и уборщик. 
 
 
Физическое лицо-предприниматель, не согласился с данным постановлением инспекторов, о наложении штрафа в размере 558 450 гривен и обратился в суд. 
 
Однако, спустя три года судебных тяжб, Верховный Суд отказал предпринимателю, признав данные штрафные санкции законными.
 
Напомним, ранее суд признал виновным в нарушении правил и норм карантина руководителя ночного развлекательного заведения в Харькове.
 
Источник:   Главное управления Гоструда в Харьковской области
 Тэги:  штраф, ресторан, харьков
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