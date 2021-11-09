09.11.2021 12:10 Виталий Хиневич

В центре Харькова ресторан оштрафовали на полмиллиона гривен

Верховный Суд окончательно признал законным постановление Главного управления Гоструда в Харьковской области, о наложении штрафа на субъект частного хозяйствования.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Главное управление Гоструда в Харьковской области.

Отмечается, что в июле 2018 года государственная инспекция выявила нарушения в оформлении трудовых отношений.

Ресторан «Ламбер» допустил ненадлежащее трудовое оформление пятерых сотрудников, среди которых был повар, несколько официантов и уборщик.

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Физическое лицо-предприниматель, не согласился с данным постановлением инспекторов, о наложении штрафа в размере 558 450 гривен и обратился в суд.

Однако, спустя три года судебных тяжб, Верховный Суд отказал предпринимателю, признав данные штрафные санкции законными.

Напомним, ранее суд признал виновным в нарушении правил и норм карантина руководителя ночного развлекательного заведения в Харькове.