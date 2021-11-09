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09.11.2021  11:50   Евгений Клочко

Веб-смотрины: в Харьковском приюте для животных теперь можно подсматривать за котикам

В городском КП "Центр обращения с животными" установили видеокамеры для наблюдения за питомцами в режиме онлайн.


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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на коммунальное предприятие.
 
Там сообщили, что с 9 ноября открыт доступ к онлайн камерам в комнатах “Кошкиного дома”. Отныне каждый может понаблюдать за жизнью питомцев приюта и выбрать себе любимца не выходя из дома!
 
Веб-камеры в вольерах работают 24/7, фиксируя все моменты жизни котиков: как они играют, спят, кушают, как встречают гостей и персонал приюта.
 
Подсматривать за жизнью котиков можно на официальном сайте предприятия https://animals-city.org/.
 
Отмечается,  что такое новшество поможет желающим подарить животному дом, более тщательно изучать поведение котиков и сделать правильный выбор!
 
Напомним, ранее РЕДПОСТ сообщал, что коммунальное предприятие «Центр обращения с животными» обращается к харьковчанам с просьбой привозить теплые вещи для утепления вольеров питомцев приюта.
 
Источник:   Приют для животных
 Тэги:  приют, животные, харьков
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