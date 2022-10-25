25.10.2022 15:55 Ніка Костенко

У Харкові майже сотня котиків шукають новий дім (фото)

Харківське КП «Центр поводження із тваринами» просить небайдужих прихистити самотніх котиків.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Усі чотирилапі потрапили до КП «Центр поводження із тваринами» через війну - колишні господарі загинули, покинули або загубили улюбленців. Та з наближенням зими утримувати пухнастих у притулку стає важче, кажуть працівники. В основному – через відсутність опалення у «Будиночку для котів».

Обрати тварину потенційні господарі можуть онлайн - на сайті КП є фото та анкети всіх чотирилапих, які вже готові поїхати додому. Аби забрати кота, необхідно заздалегідь домовитися про це із працівниками притулку.

"Усі коти та собаки, що стають хатніми улюбленцями, будуть зареєстровані в міській базі хатніх тварин. Ця реєстрація відбувається в нас. Майбутній власник має взяти із собою документ, що посвідчує особу - паспорт або водійське посвідчення та зареєструвати котика або собачку на себе. - розповідає Ольга Голубєва, речниця КП «Центр поводження з тваринами».

Ольга Голубєва додає: усі тварини, що потрапляють до них, обов’язково проходять медобстеження, вакцинацію, а також кастрацію чи стерилізацію. Тож люди можуть не турбуватися про здоров‘я пухнастих. Спеціалісти вірять, що самотні котики якомога швидше знайдуть свої будинки, а харків'яни – подарують пухнастим нові люблячі родини.

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