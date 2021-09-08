08.09.2021 17:07 Дмитрий Колоней

От дизайнерской одежды до котиков: В Харькове пройдет уникальный фестиваль

В Харькове проведут оригинальное мероприятие, на котором можно будет как посмотреть показы, так и забрать домой пушистого друга.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на арт-завод «Механика», в Харькове в пятницу начнется трехдневный фестиваль Слоумаркет, в программе которого - мастер-классы по вокалу, диджеингу, иллюстрации, керамике, показ изделиий украинских дизайнеров, обмен одеждой, книгами, растениями и многое другое.

Кроме того, любители кошек смогут на этом мероприятии найти пушистого друга и забрать его домой из приюта.

Мероприятие будет проходить 10-12 сентября на пространстве арт-завода «Механика» с 12:00 до 20:00.

Наопним, ранее мы писали о том, что под Харьковом в эти выходные - 10-12 сентября 2021 года - пройдет традиционный музыкальный форум - 41-й Всеукраинский фестиваль авторской песни "Осенний Эсхар".