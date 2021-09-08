08.09.2021 16:43 Евгений Клочко

Украина стоит на пороге "желтой" зона карантина: подробности

Решение затягивается в связи разработкой правительством ограничений с учетом вакцинированных граждан.

Украина войдет в "желтую" зону карантина через две недели. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на РБК-Украина

По информации источника в правительстве, властям нужно время для разработки новых правил карантина в "желтых" и "красных" зонах, которые потом должен утвердить Кабмин.

"Украина перейдет в желтую зону только через семь дней после утверждения постановления. До тех пор страна будет жить по правилам "зеленой" зоны", - сообщил собеседник.

Отмечается, что пока нет информации о том, какие смягчения будут для вакцинированных граждан.

"Эти смягчения уже раньше озвучивались в публичной плоскости", - добавил источник.

Одновременно с этим на сегодняшнем заседании Кабмина сообщили, что комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в ближайшее время рассмотрит вопрос об установлении желтого уровня эпидемиологической опасности.

Ранее мы писали про области Украины, в которых ухудшилась эпидемиологическая обстановка.