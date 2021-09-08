Спутала подростка с 21-летним парнем: на Харьковщине женщина понесет наказание

В Чугуевском районе сотрудники полиции составили административный протокол за реализацию спиртного напитка несовершеннолетнему. Штраф выплатит продавщица магазина
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Старайтесь лишний раз не лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений. На этой почве сегодня легко может разгореться конфликт.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков.
Международный день солидарности журналистов был учрежден в 1958 году в Бухаресте, на 4 конгрессе международной организации журналистов.
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