Спутала подростка с 21-летним парнем: на Харьковщине женщина понесет наказание

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Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 8 сентября Старайтесь лишний раз не лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений. На этой почве сегодня легко может разгореться конфликт.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 8 сентября В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков.