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08.09.2021  16:27   Виталий Хиневич

Спутала подростка с 21-летним парнем: на Харьковщине женщина понесет наказание

В Чугуевском районе сотрудники полиции составили административный протокол за реализацию спиртного напитка несовершеннолетнему. Штраф выплатит продавщица магазина

В Харьковской области продали спиртной напиток подростку
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Чугуевщины.  
 
Отмечается, что в поселке городского типа Малиновка, Чугуевского района сотрудники ювенальной превенции и участковые офицеры полиции установили факт продажи спиртного напитка 17-летнему парню.
 
Реализатор магазина пыталась оправдаться, утверждая, что парень выглядел на 21 год.
 
Сотрудники полиции составили административный протокол на продавщицу по ч. 2 статьи 156 Кодекса Украины про административные правонарушения.
 
Санкции статьи предусматривают штраф от 1,7 тысячи гривен до 6,8 тысячи гривен.
 
Напомним, в Краснокутском районе участковые зафиксировали факт продажи алкоголя несовершеннолетнему.
 
Источник:   Полиция Чугуевщины
 Тэги:  преступление, харьков
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