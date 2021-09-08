08.09.2021 15:59 Дмитрий Колоней

Забил до смерти: рецидивист в Харькове жестоко расправился с товарищем (фото)

В Харькове пирушка завершилась кровавой разборкой.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Нацполицию, убийство произошло 7 сентября 2021 года на Новых Домах. Трагедия рахыгралась в квартире дома по улице Танкопия. Тревогу поднял житель дома, услышавший, что в соседней квартире драка и сообщивший в полицию.

По прибытии на места полицейские обнаружила тело мужчины 1963 года рождения. Здесь же находился и его убийца.

Выяснилось, что оба выпивали, поссорились и подрались. В резулате убийуа забил до смерти оппонента.

Полицейские задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Виновному светит тюремных срок от 7 до 15 лет. В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении злоумышленнику и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее мы писали о розыске пропавшего в Харькове 33-летнего Дмитрия Пироженко.