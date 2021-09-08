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08.09.2021  15:59   Дмитрий Колоней

Забил до смерти: рецидивист в Харькове жестоко расправился с товарищем (фото)

В Харькове пирушка завершилась кровавой разборкой.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Нацполицию, убийство произошло 7 сентября 2021 года на Новых Домах. Трагедия рахыгралась в квартире дома по улице Танкопия. Тревогу поднял житель дома, услышавший, что в соседней квартире драка и сообщивший в полицию.
 
По прибытии на места полицейские обнаружила тело мужчины 1963 года рождения. Здесь же находился и его убийца.
Выяснилось, что оба выпивали, поссорились и подрались. В резулате убийуа забил до смерти оппонента.
 
 
Полицейские задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
 
Виновному светит тюремных срок от 7 до 15 лет. В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении злоумышленнику и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
 
Криминал Харьков: Рецидивист забил до смерти товарища на улице Танкопия на Новых Домах
 
Напомним, ранее мы писали о розыске пропавшего в Харькове 33-летнего Дмитрия Пироженко.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
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