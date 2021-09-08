08.09.2021 15:32 Виталий Хиневич

"Осенний Эсхар"! 10-12 сентября пройдёт 41-ый Бард-фест.

"Осенний Эсхар" - 41-й Всеукраинский фестиваль авторской песни состоится уже в эти выходные 10-12 сентября.

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , место встречи романтиков и любителей песен под гитару традиционно - Харьковская область, Чугуевский р-н, Фигуровка – база НТУ "ХПИ".

Организаторы, как всегда, обещают насыщенную программу концертов: открытие феста, сольные выступления, концерты для детей, конкурсный концерт и заключительный концерт.

Поклонники бардовской песни услышат лучшее произведения жанра, авторы покажут своё мастерство, начинающие получат профессиональный совет, а победители - признание и награды.

Ожидается, что в фестивале примут участие исполнители со всей Украины и не только, ещё и зарубежные гости.

Начнётся мероприятие 10 сентября:

10.00 - заезд, регистрация и размещение.

- заезд, регистрация и размещение. 20.00 - открытие фестиваля, концерт под названием "Для тех, кто слушает и слышит". После чего состоится "Дискотека 80-х", а также свободный ночной микрофон, посиделки у костра и гитара по кругу в компании старых и новых друзей, в атмосфере доброты и душевности.

«Дискотека и ночной свободный микрофон - это новинки нашего фестиваля, а почему бы и нет. Любой желающий может спеть, так сказать, самовыразиться, ну и конечно приобщиться к прекрасному. Ведь "Осенний Эсхар" всегда удивляет, это то место, куда авторы-исполнители стараются привезти свои новинки », - отметил Евгений Фридлянд, руководитель огркомитета фестиваля.

Основное конкурсное действо фестиваля пройдёт в субботу, 11 сентября:

11.00 – 17.00 – работа творческих мастерских.

– работа творческих мастерских. 15.00 – концерт для детей

– концерт для детей 11.00 – 18.00, 19.00 - 20.00 – сольные концерты мастеров и гостей

– сольные концерты мастеров и гостей 18.00 – 19.00 – конкурсный концерт

– конкурсный концерт 20-00 – 23.00 – заключительный концерт, награждение дипломантов и лауреатов.

– заключительный концерт, награждение дипломантов и лауреатов. 23.00 - 24.00 пройдет традиционный юмористический концерт "Чайхана".

А в полночь снова костры и песни. Выступить смогут все желающие, ночной микрофон свободный.

«Чайхана - это такая традиционная концертная программа, составленная из юмористических песен, стихов, сценок, задача, которой - повеселить участников фестиваля. Не на каждом фестивале, проводится чайхана, но на Харьковских - проводится. В этом году тема "Нам поют, а мы крепчаем". Думаю, с присущим украинцам юмором, всевозможными сценическими приемами участники продемонстрируют, что мы действительно крепчаем в любых ситуациях и достойно преодолеваем все наши трудности: от незначительных до глобальных!», - сообщил Юрий Чайка руководитель огркомитета фестиваля.

Завершится 41-ый Бард-фест в воскресенье, 12 сентября, Гала-концертом лауреатов, мастеров и гостей фестиваля. Он пройдёт в ДС НТУ ХПИ по адресу ул. Пушкинская 79/1. Вход свободный.

Также освобождены от оргвзносов фестиваля: дети до 14 лет по предъявлению удостоверения: дети войны; ветераны труда; многодетные матери; инвалиды 1-3группы; ликвидаторы катастрофы на Чернобыльской АЭС; воины АТО; участники локальных войн и военных конфликтов.

Напомним, с 18 по 19 сентября в Первомайском районе Харьковской области пройдет фестиваль «Алексеевская крепость», который в этом году посвящен 290-летию строительства Украинской оборонной линии.