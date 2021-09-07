07.09.2021 12:06 Евгений Клочко

В одной из крепостей Харьковщины пройдет этно-фестиваль: программа мероприятия

С 18 по 19 сентября в Первомайском районе Харьковской области пройдет фестиваль «Алексеевская крепость», который в этом году посвящен 290-летию строительства Украинской оборонной линии.



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Как сообщает РЕДПОСТ , в Алексеевской крепости на площади около семи гектаров проведут множество развлекательных и культурных мероприятий, среди них: дегустация каши из самого большого в Украине казана, казацкие и богатырские развлечения, выставки крафтовой продукции и искусства, аутентичные мастер классы, выступления известных украинских групп и творческих коллективов, а также ночная дискотека.

Для желающих приехать заранее и остаться на ночь, предусмотрено обустройство палаточного городка и велопарковки.

На следующий день, 19 сентября, планируется проведение осеннего этапа велотура крепостями Слобожанщины #TourDeFort и открытие официального туристического веломаршрута протяженностью 400 км, который проходит через все десять крепостей Украинской оборонной линии, сохранились до наших дней.

Фестиваль состоится внутри Алексеевской крепости в городе Первомайский Харьковской области.

По словам организаторов, из Первомайского до Алексеевской крепости каждые пол часа будут ходить Фестивальный автобусы. Они будут отправляться с железнодорожного вокзала и автостанции.

Справка: Алексеевская крепость - одна из 18-ти фортификационных сооружений Украинской оборонной линии, созданной в XVIII в. для обороны от нападений с юга. Крепость расположена на территории Первомайской общины - одна из туристических изюминок Первомайщины. С тех пор хорошо сохранились земляные насыпи с бастионами и рвами. Площадь укрепления - около 7 га.

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