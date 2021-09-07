Закрытие сезона: Кино за ХНАТОБом предлагает согреться теплом любимых фильмов

Заключительный открытый кинопоказ в 2021 году пройдет 10 сентября.
На площадке Схid OPERA Просто Неба stage (тыльная сторона ХНАТОБ) завершается сезон кинопоказов под открытым небом, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на организаторов кинопоказов Kharkiv Cinema Club.
Заключительный сеанс 2021 года пройдет в пятницу, 10 сентября. Начало в 19.00.
Список фильмов, предлагаемых для показа:
Леон (1994)
Плакса (1990)
Бетховен (1992)
За 5 минут до начала кинопоказа организаторы проведут онлайн-голосование среди зрителей и покажут ту ленту, которая наберет наибольшее количество голосов.
Вход на кинопоказ свободный. На площадке действует свободная посадка.
Вечером может быть прохладно, отмечают организаторы кинопоказа, поэтому одевайтесь тепло, берите с собой согревающие напитки (алкоголь на кинопоказах по-прежнему не приветствуется), еду и хорошее настроение. Одеяла тоже не забудьте, как и маски с антисептиками.
Напомним, предыдущи сеанс Кино за ХНАТОБом прошел в субботу, 28 августа.
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