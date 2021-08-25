Кино за ХНАТОБом: в Харькове пройдет очередной показ

Для всех пришедших бесплатно покажут кино. Какое – определит онлайн-голосование.
На площадке Схid OPERA Просто Неба stage (тыльная сторона ХНАТОБ) продолжаются кинопоказы под открытым небом, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на организаторов кинопоказов Kharkiv Cinema Club.
Очередной сеанс пройдет в субботу, 28 августа. Начало в 20.00.
Список фильмов, предлагаемых для показа, следующий:
«День сурка»
«Такси-1»
«Полицейский академия-2»
За 5 минут до начала кинопоказа организаторы проведут онлайн-голосование среди зрителей и покажут ту ленту, которая наберет наибольшее количество голосов. ⠀
Вход на кинопоказ свободный. На площадке действует свободная посадка. Организаторы напоминают взять с собой карематы и теплые напиткам (алкоголь на кинопоказах не приветствуется), маски и антисептики.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Утренние облака продержатся в Харькове почти весь день, лишь к вечеру погода прояснится. Днем небольшой кратковременный дождь.
25 августа для многих может стать знаковым, если они последуют названию праздника: День «Поцелуемся и помиримся» или День примирительного поцелуя.
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