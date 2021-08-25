25.08.2021 13:41 Рита Парфенова

Кино за ХНАТОБом: в Харькове пройдет очередной показ

Для всех пришедших бесплатно покажут кино. Какое – определит онлайн-голосование.

На площадке Схid OPERA Просто Неба stage (тыльная сторона ХНАТОБ) продолжаются кинопоказы под открытым небом, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на организаторов кинопоказов Kharkiv Cinema Club.



Очередной сеанс пройдет в субботу, 28 августа. Начало в 20.00.

Список фильмов, предлагаемых для показа, следующий:

«День сурка»

«Такси-1»

«Полицейский академия-2»



За 5 минут до начала кинопоказа организаторы проведут онлайн-голосование среди зрителей и покажут ту ленту, которая наберет наибольшее количество голосов. ⠀



Вход на кинопоказ свободный. На площадке действует свободная посадка. Организаторы напоминают взять с собой карематы и теплые напиткам (алкоголь на кинопоказах не приветствуется), маски и антисептики.