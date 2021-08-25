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25.08.2021  13:41   Рита Парфенова

Кино за ХНАТОБом: в Харькове пройдет очередной показ

Для всех пришедших бесплатно покажут кино. Какое – определит онлайн-голосование.

Кино за ХНАТОБом - новый сеанс пройдет 28 августа 2021 года

На площадке Схid OPERA Просто Неба stage (тыльная сторона ХНАТОБ) продолжаются кинопоказы под открытым небом, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на организаторов кинопоказов Kharkiv Cinema Club.

Очередной сеанс пройдет в субботу, 28 августа. Начало в 20.00.

Список фильмов, предлагаемых для показа, следующий:
«День сурка»
«Такси-1»
«Полицейский академия-2»

За 5 минут до начала кинопоказа организаторы проведут онлайн-голосование среди зрителей и покажут ту ленту, которая наберет наибольшее количество голосов. ⠀

Вход на кинопоказ свободный. На площадке действует свободная посадка. Организаторы напоминают взять с собой карематы и теплые напиткам (алкоголь на кинопоказах не приветствуется), маски и антисептики.

Тэги:  кинопоказ, харьков
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