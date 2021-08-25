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25.08.2021  13:30   Евгений Клочко

Саблистка из Харькова принесла первую медаль Паралимпийских игр в Токио для Украины

Харьковчанка Евгения Бреус завоевала "бронзу" Паралимпийских игр 2020 года, которые в эти дни проходят в Токио.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, 38-летняя украинка обыграла в малом финале Еву Хаймаши из Венгрии в соревнованиях по фехтованию на колясках – 15:10.
 
Свой путь к награде Бреус начала выступления с поражения в первом матче квалификационного раунда, однако выиграла следующие три схватки и прошла в плей-офф, где получила шестой номер посева.
 
В 1/8 финала украинка уверенно одолела представительницу Паралимпийского комитета России – 15:7, затем выбила третью сеяную – фехтовальщицу из Китая – 15:11. Однако в полуфинале не смогла удержать преимущество над Нино Тибилашвили из Грузии – 12:15.
 
Евгению уже поздравил с победой Игорь Терехов. “Первая медаль Харькова на Паралимпиаде в Токио – спустя считанные часы после начала соревнований! Браво, Евгения! Вы — гордость нашего города и пример того, что силу человеческого духа не победить никаким обстоятельствам!” – написал руководитель города на своей странице в социальной сети Facebook. 
 
Фехтовальщица из Харькова завоевала первую медаль для Украины на Паралимпиаде в Токио. Новости Харькова
 
Стоит отметить, что Евгения Бреус также добывала бронзовую медаль на Паралимпиаде в Рио-2016.
 
Тэги:  харьков, фехтование, евгения бреус
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