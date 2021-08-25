25.08.2021 13:30 Евгений Клочко
Саблистка из Харькова принесла первую медаль Паралимпийских игр в Токио для Украины
Харьковчанка Евгения Бреус завоевала "бронзу" Паралимпийских игр 2020 года, которые в эти дни проходят в Токио.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, 38-летняя украинка обыграла в малом финале Еву Хаймаши из Венгрии в соревнованиях по фехтованию на колясках – 15:10.
Свой путь к награде Бреус начала выступления с поражения в первом матче квалификационного раунда, однако выиграла следующие три схватки и прошла в плей-офф, где получила шестой номер посева.
В 1/8 финала украинка уверенно одолела представительницу Паралимпийского комитета России – 15:7, затем выбила третью сеяную – фехтовальщицу из Китая – 15:11. Однако в полуфинале не смогла удержать преимущество над Нино Тибилашвили из Грузии – 12:15.
Евгению уже поздравил с победой Игорь Терехов. “Первая медаль Харькова на Паралимпиаде в Токио – спустя считанные часы после начала соревнований! Браво, Евгения! Вы — гордость нашего города и пример того, что силу человеческого духа не победить никаким обстоятельствам!” – написал руководитель города на своей странице
в социальной сети Facebook.
Стоит отметить, что Евгения Бреус также добывала бронзовую медаль на Паралимпиаде в Рио-2016.
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