25.08.2021 12:59

Полицейские в Харькове изъяли у прохожего дюжину свертков с наркотическими веществами

Сегодня ночью, по улице Отакара Яроша, патрульные заприметили мужчину, который вел себя подозрительно.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Харьковской области.

Отмечается, что во время патрулирования правоохранители обратили внимание на гражданина, который при виде служебной машины начал убегать.

Сотрудники правоохранительных органов догнали беглеца. В ходе осмотра у него были выявлены фольгированные свертки и зип-пакеты с веществом раститкльного происхождения похожим на каннабис.

Для выяснения всех обстоятельств была вызвана следственно-оперативная группа.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о харьковском закладчике, который "работал" в Днепре. Распространитель наркотиков попался за езду на мопеде без шлема.