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25.08.2021  12:59   

Полицейские в Харькове изъяли у прохожего дюжину свертков с наркотическими веществами

Сегодня ночью, по улице Отакара Яроша, патрульные заприметили мужчину, который вел себя подозрительно.

Полиция изъяла у мужчины наркотические вещества
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Харьковской области.
 
Отмечается, что во время патрулирования правоохранители обратили внимание на гражданина, который при виде служебной машины начал убегать.
 
Сотрудники правоохранительных органов догнали беглеца. В ходе осмотра у него были выявлены фольгированные свертки и зип-пакеты с веществом раститкльного происхождения похожим на каннабис.
 
Для выяснения всех обстоятельств была вызвана следственно-оперативная группа.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал о харьковском закладчике, который "работал" в Днепре. Распространитель наркотиков попался за езду на мопеде без шлема.
 
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  харьков, наркотики
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