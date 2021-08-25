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25.08.2021  12:40   Рита Парфенова

Подробности гибели подростка в озере в Харькове рассказали в полиции

Обстоятельства гибели несовершеннолетнего в водоеме в Индустриальном районе Харькова выясняют полицейские.

Подросток утонул в водоеме Харькова: подробности/

Гибель подростка на озере в районе бульвара Ивана Каркача предварительно квалифицирована как несчастный случай, сообщает РЕДПОСТ со сылкой на пресс-службу Нацполиции.

По информации правоохранителей, насчастный случай произошел со старшим из трех братьев. 24 августа братья 12, 10 и 9 лет вместе со своими товарищами без разрешения взрослых пошли отдыхать на пруд, расположенный неподалеку от их места жительства. Подростки купались в озере, вдруг 12-летний парень исчез в водоеме.

Около четырех часов дня дети вернулись домой и рассказали о пропаже отцу мальчика. Своими силами найти парня не удалось, поэтому около семи часов вечера мужчина обратился в полицию с заявлением о розыске сына.

На следующий день его тело обнаружили сотрудники ДСНС. Утром 25 августа водолазы подняли тело ребенка на поверхность.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Проводятся необходимые следственные действия.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  утонул, харьков
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