25.08.2021 12:40 Рита Парфенова

Подробности гибели подростка в озере в Харькове рассказали в полиции

Обстоятельства гибели несовершеннолетнего в водоеме в Индустриальном районе Харькова выясняют полицейские.

Гибель подростка на озере в районе бульвара Ивана Каркача предварительно квалифицирована как несчастный случай, сообщает РЕДПОСТ со сылкой на пресс-службу Нацполиции.



По информации правоохранителей, насчастный случай произошел со старшим из трех братьев. 24 августа братья 12, 10 и 9 лет вместе со своими товарищами без разрешения взрослых пошли отдыхать на пруд, расположенный неподалеку от их места жительства. Подростки купались в озере, вдруг 12-летний парень исчез в водоеме.



Около четырех часов дня дети вернулись домой и рассказали о пропаже отцу мальчика. Своими силами найти парня не удалось, поэтому около семи часов вечера мужчина обратился в полицию с заявлением о розыске сына.



На следующий день его тело обнаружили сотрудники ДСНС. Утром 25 августа водолазы подняли тело ребенка на поверхность.



Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Проводятся необходимые следственные действия.