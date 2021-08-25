Подробности гибели подростка в озере в Харькове рассказали в полиции

Обстоятельства гибели несовершеннолетнего в водоеме в Индустриальном районе Харькова выясняют полицейские.
Гибель подростка на озере в районе бульвара Ивана Каркача предварительно квалифицирована как несчастный случай, сообщает РЕДПОСТ со сылкой на пресс-службу Нацполиции.
По информации правоохранителей, насчастный случай произошел со старшим из трех братьев. 24 августа братья 12, 10 и 9 лет вместе со своими товарищами без разрешения взрослых пошли отдыхать на пруд, расположенный неподалеку от их места жительства. Подростки купались в озере, вдруг 12-летний парень исчез в водоеме.
Около четырех часов дня дети вернулись домой и рассказали о пропаже отцу мальчика. Своими силами найти парня не удалось, поэтому около семи часов вечера мужчина обратился в полицию с заявлением о розыске сына.
На следующий день его тело обнаружили сотрудники ДСНС. Утром 25 августа водолазы подняли тело ребенка на поверхность.
Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Проводятся необходимые следственные действия.
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День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Утренние облака продержатся в Харькове почти весь день, лишь к вечеру погода прояснится. Днем небольшой кратковременный дождь.
25 августа для многих может стать знаковым, если они последуют названию праздника: День «Поцелуемся и помиримся» или День примирительного поцелуя.
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