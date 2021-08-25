25.08.2021 10:17 Евгений Клочко

В Харькове в пруду утонул несовершеннолетний парень

Несчастный случай произошел в Индустриальном районе Харькова.

Об этом РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Харьковской области.

Как сообщили в службе спасения, информацию о происшествии они получили от правоохранителей 24 августа в 19:27. Они сообщили, что на водоеме “Калдыбань” в районе бульвара Ивана Каркача, 81 утонул 12-летний мальчик.

Дежурный караул 8-й спасательной части ГСЧС, прибывший на место происшествия, за вечер так и не смог обнаружить тело ребенка. Поэтому 25 августа к месту происшествия прибыли водолазы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины.

Водолазы тщательно провели поисковые работы, во время которых на дне пруда обнаружили тело ребенка, которое впоследствии доставили на берег.

Ранее РЕДПОСТ писал, что в селе Гуты под Богодуховом на шлюзах пруда сахарного завода утонула семилетняя девочка.