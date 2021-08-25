Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове в пруду утонул несовершеннолетний парень
25.08.2021  10:17   Евгений Клочко

В Харькове в пруду утонул несовершеннолетний парень

Несчастный случай произошел в Индустриальном районе Харькова.

В Харькове утонул в пруду 12-летний мальчик. Новости Харькова
 
Об этом РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Харьковской области. 
 
Как сообщили в службе спасения, информацию о происшествии они получили от правоохранителей 24 августа в 19:27. Они сообщили, что на водоеме “Калдыбань”  в районе бульвара Ивана Каркача, 81 утонул 12-летний мальчик.
 
В Харькове утонул в пруду 12-летний мальчик. Новости Харькова
 
Дежурный караул 8-й спасательной части ГСЧС, прибывший на место происшествия, за вечер так и не смог обнаружить тело ребенка. Поэтому 25 августа к месту происшествия прибыли водолазы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины.
 
Водолазы тщательно провели поисковые работы, во время которых на дне пруда обнаружили тело ребенка, которое впоследствии доставили на берег.
 
Ранее РЕДПОСТ писал, что в селе Гуты под Богодуховом на шлюзах пруда сахарного завода утонула семилетняя девочка.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.08 Общество Мошенники снимают деньги с карт украинцев: как защититься от аферистов 25.08 Криминал и происшествия Лобовое ДТП в Харькове: легковушка врезалась в маршрутный автобус (видео, фото) 25.08 Криминал и происшествия В Харькове жители дома решили «утеплить» мурал (фото)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 