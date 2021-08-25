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25.08.2021  10:52   Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 25 августа

За последние сутки от COVID-19 умерли три человека.

Коронавирус: статистика в Харькове на 25 августа 2021 года

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом.

23 заболевших – житель Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 25 августа составляет 151 206 человек.

Из них:

  • 3 653 летальных случая (за последние сутки умерли 3 человека);
  • 145 866 человек выздоровели (за сутки выздоровели 49 человек);
  • 1687 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 195 человек).


Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 26 – жители Харьковского района (в том числе 23 харьковчанина);
  • 3 – Изюмского;
  • 2 – Чугуевского;
  • 2 – Богодуховского.


Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 24 августа.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  харьков, коронавирус
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