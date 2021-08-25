Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 25 августа

За последние сутки от COVID-19 умерли три человека.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом.
23 заболевших – житель Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 25 августа составляет 151 206 человек.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 24 августа.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Утренние облака продержатся в Харькове почти весь день, лишь к вечеру погода прояснится. Днем небольшой кратковременный дождь.
25 августа для многих может стать знаковым, если они последуют названию праздника: День «Поцелуемся и помиримся» или День примирительного поцелуя.
влажность:
давление:
ветер: