25.08.2021 10:52 Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 25 августа

За последние сутки от COVID-19 умерли три человека.

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом.



23 заболевших – житель Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 25 августа составляет 151 206 человек.



Из них:

3 653 летальных случая (за последние сутки умерли 3 человека);

145 866 человек выздоровели (за сутки выздоровели 49 человек);

1687 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 195 человек).



Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

26 – жители Харьковского района (в том числе 23 харьковчанина);

3 – Изюмского;

2 – Чугуевского;

2 – Богодуховского.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 24 августа.