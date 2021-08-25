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25.08.2021  11:10   

В Харькове жители дома решили «утеплить» мурал (фото)

Большая синица украшает 16 этажный дом с 2016 года на высоте 20 метров.

Мурал в Харькове "утепляют"
 
Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, творение принадлежит творческой группе «Kailas-V», которая подарила городу множество красивых и завораживающих муралов и граффити.
 
В этом году жители многоэтажного дома по проспекту Александровскому, 69-В в ходе подготовки к зиме решили утеплить пенопластовыми блоками стену, на которой изображена птица.
 
Комментарии в социальных сетях разделились на два лагеря, одним «жалко» птичку, другие радуются за жильцов, которым будет теплее зимой. 
 
Стоит отметить, что закона который бы защищал муралы – нет. Жильцы имеют право утеплять свое жилье, не нарушая целостность жилищного фонда города.
 
По нашей информации, мурал был создан за спонсорские деньги, поэтому как-то повлиять на жильцов и запретить утепление стен ни городские власти ни правоохранители не имеют возможности.
 
Напомним, в Мерефе разгорелся нешуточный скандал вокруг настенной фрески с советской символикой.
 
Тэги:  харьков, мурал, kailas-v
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