25.08.2021 11:10

В Харькове жители дома решили «утеплить» мурал (фото)

Большая синица украшает 16 этажный дом с 2016 года на высоте 20 метров.

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , творение принадлежит творческой группе «Kailas-V», которая подарила городу множество красивых и завораживающих муралов и граффити.

В этом году жители многоэтажного дома по проспекту Александровскому, 69-В в ходе подготовки к зиме решили утеплить пенопластовыми блоками стену, на которой изображена птица.

Комментарии в социальных сетях разделились на два лагеря, одним «жалко» птичку, другие радуются за жильцов, которым будет теплее зимой.

Стоит отметить, что закона который бы защищал муралы – нет. Жильцы имеют право утеплять свое жилье, не нарушая целостность жилищного фонда города.

По нашей информации, мурал был создан за спонсорские деньги, поэтому как-то повлиять на жильцов и запретить утепление стен ни городские власти ни правоохранители не имеют возможности.

Напомним, в Мерефе разгорелся нешуточный скандал вокруг настенной фрески с советской символикой.