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25.08.2021  11:42   Рита Парфенова

Лобовое ДТП в Харькове: легковушка врезалась в маршрутный автобус (видео, фото)

Водителя легковушки вырезали из салона сотрудники ГСЧС.


//kh.dsns.gov.ua

Около восьми часов утра 25 августа на ул. Куриловской, 87 произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Участниками аварии стали маршрутный автобус №270 и легковой автомобиль ВАЗ 2101.

По словам очевидцев, «копейка» шла на обгон и в лобовую врезалась в маршрутку, которая стояла на остановке.

В результате происшествия водителя легковушки зажало обломками конструкций искореженного авто. Чтобы извлечь его из салона, вызвали сотрудников ГСЧС.

Спасатели 6-й части ГСЧС деблокировали пострадавшего водителя и передали медикам скорой помощи, которые госпитализировали пострадавшего в больницу скорой и неотложной помощи Харькова.

ДТП Харьков: автобус и ВАЗ 2101 столкнулись на Куриловской улице в Харькове

Пассажиры и водитель автобуса не пострадали.

Обстоятельства данного происшествия устанавливают правоохранители.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  дтп, харьков
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