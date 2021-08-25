25.08.2021 11:42 Рита Парфенова

Лобовое ДТП в Харькове: легковушка врезалась в маршрутный автобус (видео, фото)

Водителя легковушки вырезали из салона сотрудники ГСЧС.



//kh.dsns.gov.ua

Около восьми часов утра 25 августа на ул. Куриловской, 87 произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.



Участниками аварии стали маршрутный автобус №270 и легковой автомобиль ВАЗ 2101.



По словам очевидцев, «копейка» шла на обгон и в лобовую врезалась в маршрутку, которая стояла на остановке.



В результате происшествия водителя легковушки зажало обломками конструкций искореженного авто. Чтобы извлечь его из салона, вызвали сотрудников ГСЧС.



Спасатели 6-й части ГСЧС деблокировали пострадавшего водителя и передали медикам скорой помощи, которые госпитализировали пострадавшего в больницу скорой и неотложной помощи Харькова.





Пассажиры и водитель автобуса не пострадали.



Обстоятельства данного происшествия устанавливают правоохранители.