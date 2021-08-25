Лобовое ДТП в Харькове: легковушка врезалась в маршрутный автобус (видео, фото)

Водителя легковушки вырезали из салона сотрудники ГСЧС.
Около восьми часов утра 25 августа на ул. Куриловской, 87 произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Участниками аварии стали маршрутный автобус №270 и легковой автомобиль ВАЗ 2101.
По словам очевидцев, «копейка» шла на обгон и в лобовую врезалась в маршрутку, которая стояла на остановке.
В результате происшествия водителя легковушки зажало обломками конструкций искореженного авто. Чтобы извлечь его из салона, вызвали сотрудников ГСЧС.
Спасатели 6-й части ГСЧС деблокировали пострадавшего водителя и передали медикам скорой помощи, которые госпитализировали пострадавшего в больницу скорой и неотложной помощи Харькова.
Пассажиры и водитель автобуса не пострадали.
Обстоятельства данного происшествия устанавливают правоохранители.
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