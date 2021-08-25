25.08.2021 10:05 Рита Парфенова

Лига Чемпионов в Харькове: метро продлит работу, но станции могут закрыть

Метрополитен в Харькове продолжит работу на час с 25 на 26 августа 2021 года.



//Facebook

В среду, 25 августа, работа метрополитена в Харькове будет на час продлена. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского метрополитена.

В ночь с 25 на 26 августа метро будет работать до часа ночи, уточнили у перевозчика. Изменение в работе метро связано с проведением 25 августа на стадионе «Металлист» футбольного матча Лиги Чемпионов между командами «Шахтер» и «Монако».

В то же время по требованию полиции возможно закрытие для обслуживания пассажиров станций «Спортивная» и «Метростроителей».

Харьковчан и гостей города просят заранее планировать маршруты следования.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о курсировании в харьковском метро фан-поезда "Металлист".