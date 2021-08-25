Лига Чемпионов в Харькове: метро продлит работу, но станции могут закрыть

Метрополитен в Харькове продолжит работу на час с 25 на 26 августа 2021 года.
В среду, 25 августа, работа метрополитена в Харькове будет на час продлена. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского метрополитена.
В ночь с 25 на 26 августа метро будет работать до часа ночи, уточнили у перевозчика. Изменение в работе метро связано с проведением 25 августа на стадионе «Металлист» футбольного матча Лиги Чемпионов между командами «Шахтер» и «Монако».
В то же время по требованию полиции возможно закрытие для обслуживания пассажиров станций «Спортивная» и «Метростроителей».
Харьковчан и гостей города просят заранее планировать маршруты следования.
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День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Утренние облака продержатся в Харькове почти весь день, лишь к вечеру погода прояснится. Днем небольшой кратковременный дождь.
25 августа для многих может стать знаковым, если они последуют названию праздника: День «Поцелуемся и помиримся» или День примирительного поцелуя.
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