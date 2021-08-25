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25.08.2021  10:05   Рита Парфенова

Лига Чемпионов в Харькове: метро продлит работу, но станции могут закрыть

Метрополитен в Харькове продолжит работу на час с 25 на 26 августа 2021 года.


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В среду, 25 августа, работа метрополитена в Харькове будет на час продлена. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского метрополитена.

В ночь с 25 на 26 августа метро будет работать до часа ночи, уточнили у перевозчика. Изменение в работе метро связано с проведением 25 августа на стадионе «Металлист» футбольного матча Лиги Чемпионов между командами «Шахтер» и «Монако».

В то же время по требованию полиции возможно закрытие для обслуживания пассажиров станций «Спортивная» и «Метростроителей».

Харьковчан и гостей города просят заранее планировать маршруты следования.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о курсировании в харьковском метро фан-поезда "Металлист".
 
Источник:   Харьковский метрополитен
 Тэги:  харьков, метро
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