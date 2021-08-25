25.08.2021 09:36

Закладчик из Харькова отметился в Днепре (фото)

У злоумышленника обнаружили 95 свертков с наркотиками.

Распространитель наркотивков попался за езду на мопеде без шлема, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Пресс-службу Патрульной полиции Днепропетровской области.

В ночь на 15 августа на проспекте Поля экипаж патрульных заметил и остановил нарушавшего ПДД водителя мопеда. В ответ на требование полиции мужчина бросил двухколесный транспорт и бросился бежать прочь. Убегая, он выбросил телефон и коробку из-под него.

Полицейские догнали и задержали беглеца. Во время поверхностной проверки у задержанного, жителя Харькова, патрульные обнаружили в кармане шорт два пакета. В одном было 8 свертков с неизвестным веществом, похожим на наркотическое, а в другом - 58. Также 24-летний мужчина сообщил, что в коробке из-под телефона, которую он выбросил, тоже находятся 29 свертков с запрещенным веществом.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу, которая изъяла телефон и 95 свертков с неизвестными веществами, похожими на наркотические.

Инспекторы также составили на водителя административные материалы за нарушение правил дорожного движения и доставили его в отделение полиции.

Ранее РЕДПОСТ писал, как патрульные полицейские Харькова задержали девушку, у которой при себе было наркотическое вещество.