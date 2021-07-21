21.07.2021 11:15

Харьковчанка разгуливала по городу с наркотиками в сумке: подробности

Патрульные полицейские Харькова задержали девушку, у которой при себе было наркотическое вещество.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции в Харьковской области. По словам правоохранителей, инцидент произошел 20 июля. Находясь на смене на проспекте Науки сотрудники патрульной полиции обратили внимание на молодую девушку. Она тоже их заметила, стала заметно нервничать и пыталась избежать встречи. Однако патрульные ее остановили. Во время общения девушка призналась, что имеет при себе наркотическое вещество, которое она купила для личного употребления.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Во время осмотра веществ у харьковчанки выявили и изъяли пакет с примерно 100 граммами неизвестного вещества растительного происхождения, похожего на наркотическое.

Пакет с наркотиками отправлен на экспертизу, а девушка доставлена в районное отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.

Напомним, 28 мая правоохранители задержали двух жителей города Чугуева при перевозке 300 граммов каннабиса для дальнейшего сбыта. А 25 мая в Харькове поймали наркодилера с сотней пакетов метадона общей стоимостью 140 тысяч гривен.