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21.07.2021  11:15   

Харьковчанка разгуливала по городу с наркотиками в сумке: подробности

Патрульные полицейские Харькова задержали девушку, у которой при себе было наркотическое вещество.

Девушка с наркотиками попалась с наркотиками копам
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции в Харьковской области. По словам правоохранителей, инцидент произошел 20 июля. Находясь на смене на проспекте Науки сотрудники патрульной полиции обратили внимание на молодую девушку. Она тоже их заметила, стала заметно нервничать и пыталась избежать встречи. Однако патрульные ее остановили. Во время общения девушка призналась, что имеет при себе наркотическое вещество, которое она купила для личного употребления.
 
На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Во время осмотра веществ у харьковчанки выявили и изъяли пакет с примерно 100 граммами неизвестного вещества растительного происхождения, похожего на наркотическое.
 
Пакет с наркотиками отправлен на экспертизу, а девушка доставлена в районное отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.
 
Напомним, 28 мая правоохранители задержали двух жителей города Чугуева при перевозке 300 граммов каннабиса для дальнейшего сбыта. А 25 мая в Харькове поймали наркодилера с сотней пакетов метадона общей стоимостью 140 тысяч гривен.
 
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  харьков, наркотики
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