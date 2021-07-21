21.07.2021 11:15
Харьковчанка разгуливала по городу с наркотиками в сумке: подробности
Патрульные полицейские Харькова задержали девушку, у которой при себе было наркотическое вещество.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции в Харьковской области. По словам правоохранителей, инцидент произошел 20 июля. Находясь на смене на проспекте Науки сотрудники патрульной полиции обратили внимание на молодую девушку. Она тоже их заметила, стала заметно нервничать и пыталась избежать встречи. Однако патрульные ее остановили. Во время общения девушка призналась, что имеет при себе наркотическое вещество, которое она купила для личного употребления.
На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Во время осмотра веществ у харьковчанки выявили и изъяли пакет с примерно 100 граммами неизвестного вещества растительного происхождения, похожего на наркотическое.
Пакет с наркотиками отправлен на экспертизу, а девушка доставлена в районное отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.
Напомним, 28 мая правоохранители задержали
двух жителей города Чугуева при перевозке 300 граммов каннабиса для дальнейшего сбыта. А 25 мая в Харькове поймали наркодилера
с сотней пакетов метадона общей стоимостью 140 тысяч гривен.
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