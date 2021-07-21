21.07.2021 10:53

Коронавирус в Харькове и области: сколько человек заболело за сутки. Статистика на 21 июля

В Харькове по состоянию на утро среды, 21 июля, зафиксировано 36 новых случаев заболевания коронавирусом.



Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на областной лабораторный центр.

Также на Харьковщине по состоянию на 21 июля 2021 года официально зафиксировали 149 010 (+40 за сутки) случаев заражения коронавирусом.

144 846 (+19 за сутки) человек выздоровели, 580 человек находятся под наблюдением медиков. Летальных случаев — 3584 (+3 за сутки).

100 003 человека вакцинированы против COVID-19 за сутки, 21 июля, 5123 — в Харьковской области. По общему количеству прививок лидером по-прежнему остается Киев — здесь сделали 631 532 прививки с начала вакцинальной кампании (за минувшие сутки — 18 698).

Всего с начала кампании привиты 2 778 377 человек, из них получили 1 дозу — 2 778 375 человек, 2 дозы — 1 501 291 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Напомним, в Харькове открылась предварительная онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 через медицинскую информационную систему «Helsi».