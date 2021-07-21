21.07.2021 10:30 Евгений Клочко
В Харькове перекладывают 40-летнюю тепломагистраль
По улице Матюшенко, 3 коммунальщики перекладывают 698 погонных метров труб на магистральном трубопроводе.
Как сообщили корреспонденту РЕДПОСТ
в Киевском филиале КП «ХТС» трубы на этом участке не менялись почти 40 лет. За долгие годы эксплуатации трубопровод полностью исчерпал свой ресурс, находился в аварийном состоянии, создавал опасность для жителей и транспорта, угрозу прекращения теплоснабжения потребителей. Поэтому на предприятии было принято решение о полной замене участка проблемной магистрали.
Работы ведутся силами предприятия и финансируются из ремонтного фонда КП «ХТС». На сегодня проводятся земляные работы, вскрыт канал и уже выполнена замена 100 погонных метров трубы, продолжаются работы по демонтажу старого трубопровода.
Напомним, 21 июля в шести районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду
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