Главная Новости Харькова ЖКХ В Харькове перекладывают 40-летнюю тепломагистраль
21.07.2021  10:30   Евгений Клочко

В Харькове перекладывают 40-летнюю тепломагистраль

По улице Матюшенко, 3 коммунальщики перекладывают 698 погонных метров труб на магистральном трубопроводе.

 
Как сообщили корреспонденту РЕДПОСТ в Киевском филиале КП «ХТС» трубы на этом участке не менялись почти 40 лет. За долгие годы эксплуатации трубопровод полностью исчерпал свой ресурс, находился в аварийном состоянии, создавал опасность для жителей и транспорта, угрозу прекращения теплоснабжения потребителей. Поэтому на предприятии было принято решение о полной  замене участка проблемной магистрали. 
 
Работы ведутся силами предприятия и финансируются из ремонтного фонда КП «ХТС». На сегодня проводятся земляные работы, вскрыт канал и уже выполнена замена 100 погонных метров трубы, продолжаются работы по  демонтажу старого трубопровода.
 
Напомним, 21 июля в шести районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
 

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Тэги:  харьков, хтс, ремонт
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