21.07.2021 09:50

Moderna в Харькове: кого из горожан провакцинируют?

Первую дозу против коронавируса начнут получать уже с 21 июля.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство здравоохранения. По словам главы МОЗ, сделать это смогут все желающие. Прививки делать вакциной "Moderna", партия этого препарата из Америки в Украину прибыла несколько дней назад. По словам экспертов, одного флакона вакцины хватит на проведение 15 инъекций. Государство уже получило 2 миллиона доз.

"Министерство здравоохранения объявляет об открытии пятого этапа вакцинации от COVID-19. С 21 июля взрослые старше 18 лет, которые хотят вакцинироваться, могут это сделать. Вы можете вакцинироваться в ближайшем пункте прививки, в центре массовой вакцинации, или к вам может приехать мобильная бригада, если вы записаны в очередь как организованный коллектив, в котором работает более 50 человек", - говорится в сообщении Минздрава.

Согласно информации муниципалитета, на Харьковщине с начала вакцинации сделано 251 504 прививок. Почти 90 000 человек получили полную порцию вакцины против коронавируса.

Ранее РЕДПОСТ списал, что на областной аптечный склад 20 июля доставили 60 тысяч доз вакцины Moderna . Это партия для прививки первой дозой вакцины. Остальные 60 тысяч доз вакцины - для прививки второй дозой - регион ожидает в течение трех недель.