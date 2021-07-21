В спальном районе Харькова сгорело 2 автомобиля (фото, видео)

Возгорание произошло ночью в Шевченковском районе города.
Об этом РЕДПОСТ стало известно из информации харьковских телеграм-каналов. "Ночью на проспекте Победы сгорел автомобиль. Причины возникновения устанавливаются. Так же пострадала рядом стоящая машина", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы главного управления ГУ ГСЧС, сообщение о пожаре на придомовой территории по пр. Победы, 48. поступило 21 июля в 1:51. Во дворе дома горели сразу 2 автомобиля «ВАЗ 2109», и «Hyundai Sonata».
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