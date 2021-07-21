21.07.2021 09:07

В спальном районе Харькова сгорело 2 автомобиля (фото, видео)

Возгорание произошло ночью в Шевченковском районе города.



ГСЧС

Об этом РЕДПОСТ стало известно из информации харьковских телеграм-каналов. "Ночью на проспекте Победы сгорел автомобиль. Причины возникновения устанавливаются. Так же пострадала рядом стоящая машина", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы главного управления ГУ ГСЧС, сообщение о пожаре на придомовой территории по пр. Победы, 48. поступило 21 июля в 1:51. Во дворе дома горели сразу 2 автомобиля «ВАЗ 2109», и «Hyundai Sonata».

Огонь удалось локализовать в 2:07 и ликвидировать в 2:54.

Пострадавших нет. Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются.

Напомним, около трех часов ночи 11 июня в районе дома №30 по улице Молочной горели авто . От огня пострадали четыре автомобиля. Две легковушки сгорели полностью.