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21.07.2021  09:07   

В спальном районе Харькова сгорело 2 автомобиля (фото, видео)

Возгорание произошло ночью в Шевченковском районе города.


ГСЧС

Об этом РЕДПОСТ стало известно из информации харьковских телеграм-каналов. "Ночью на проспекте Победы сгорел автомобиль. Причины возникновения устанавливаются. Так же пострадала рядом стоящая машина", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы главного управления ГУ ГСЧС, сообщение о пожаре на придомовой территории по пр. Победы, 48. поступило 21 июля в 1:51. Во дворе дома горели сразу 2 автомобиля «ВАЗ 2109», и «Hyundai Sonata».

Огонь удалось локализовать в 2:07 и ликвидировать в 2:54.
 
Пострадавших нет. Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются.
 

Напомним, около трех часов ночи 11 июня в районе дома №30 по улице Молочной горели авто. От огня пострадали четыре автомобиля. Две легковушки сгорели полностью.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  харьков, пожар авто
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