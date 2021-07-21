21.07.2021 08:42

Аварийное отключение воды в Харькове 21 июля. Список адресов

В части домов девяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Киевский район:

пр. Академика Курчатова, 10 (п. №7, стояк) до 20:00 21 июля.



Московский район:

пр. Тракторостроителей, 126-а (п. №1, стояк), ул. Металлиста, 10 (стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 73-д, ул. Гарибальди, 5, 7, 7-а, пр. Тракторостроителей, 126-а,б, 128, 128-а,в до 20:00 21 июля.



Немышлянский район:

ул. Ковтуна, 48/13 (п. №2, спаренный стояк) до 17:00 21 июля.



Новобаварский район:

ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 112 (п. №2, стояк), ул. Тимирязева, 28 (п. №2, стояк) до 20:00 21 июля.



Слободской район:

ул. Ньютона, 135-а (п. №11, стояк) до 17:00 21.07.21 г.; пр. Гагарина, 47-а (п. №2) до 18:00 21.07.21 г.; пр. Петра Григоренко, 14 (п. №2) до 20:00 21 июля.



Шевченковский район:

пер. Белобровский (ч/с), пер. Ровный (ч/с), пер. Набережный (ч/с), ул. Песчаная (ч/с), наб. Песчаная (ч/с), ул. Ивановская (ч/с), пер. Ивановский (ч/с), пер. Речной (ч/с), пер. Белобровский, 5, пер. Ровный, 4, ул. Ивановская, 10, 14, 22, 29, пр. Победы, 78-а (стояк), пр. Победы, 78-а (п. №2, стояк), ул. 23 Августа, 47 (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 3-г (п. №2, стояк), пр. Победы, 68-б (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 17 (п. №6, стояк), пр. Людвига Свободы, 31 (п. №10) до 20:00 21 июля.

Напомним, 20 июля в части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.