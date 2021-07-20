20.07.2021 11:54 Рита Парфенова

Запись на вакцинацию через Дія закрыта: начинается последний этап

Украина открывает вакцинацию от COVID-19 для всех желающих.

В Украине начат последний, 5-й этап вакцинации населения против COVID-19, на котором прививать всех желающих в возрасте от 18 лет, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

Запись в очередь на вакцинацию через сайт или мобильное приложение «Дія» перестает работать, ведь теперь каждый желающий может записаться непосредственно на прививку.

При этом приоритет будет отдаваться уязвимым группам населения, в частности людям в возрасте от 60 лет и людям с сопутствующими заболеваниями. Среди приоритетных групп остаются также медики, педагоги, социальные работники и военные, которые контактируют с большим количеством людей.

«Мы получаем все больше вакцины против COVID-19 и создаем все больше пунктов, центров, мобильных бригад по иммунизации. Это позволяет открыть вакцинацию для всех желающих и защитить как можно больше людей от коронавирусной болезни, в частности от нового штамма "Дельта", который уже добрался до Украины. В то же время в пунктах и ​​центрах вакцинации в первую очередь прививать пожилых людей, людей с хроническими болезнями и другие уязвимые группы населения», - отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.



Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно в пунктах прививок, которые действуют в большинстве учреждений первичной медицинской помощи, позвонив в регистратуру соответствующего заведения. Также по телефону или онлайн можно зарегистрироваться на прививку в центры массовой вакцинации, которые открываются в разных городах Украины и работают в рабочие и выходные дни. Полный перечень пунктов и центров с адресами и телефонами есть на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Работников сферы здравоохранения, образования, социальной сферы, военнослужащих, работников структур государственной безопасности и структур, обеспечивающих работу государства, работников органов государственной власти и местного самоуправления всех уровней, а также организованные коллективы более 50 желающими прививаться вакцинируют мобильные бригады по месту их работы.



Люди, которые не могут самостоятельно передвигаться, могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации домой по телефону контакт-центра МЗ 0800 60 20 19 или через своего семейного врача.



Прививки осуществляют вакцинами Comirnaty / Pfizer-BioNTech, CoronaVac / Sinovac Biotech, AstraZeneca (Covishield, SKBio) и Moderna. Каждая из этих вакцин эффективно предотвращает тяжелом течении болезни и спасает жизни.

Ранее РЕДПОСТ списал, что на областной аптечный склад 20 июля доставили 60 тысяч доз вакцины Moderna. Это партия для прививки первой дозой вакцины. Остальные 60 тысяч доз вакцины - для прививки второй дозой - регион ожидает в течение трех недель.